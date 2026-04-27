Un'azienda del settore abbigliamento professionale ha annunciato un nuovo approccio alla sicurezza sul lavoro, introducendo capi che combinano sicurezza, comfort ed estetica. Il responsabile ha dichiarato che gli investimenti sono stati indirizzati a migliorare la qualità del workwear offerto ai clienti. La modifica degli indumenti professionali mira a garantire protezione senza rinunciare allo stile e alla praticità.

"INVESTIAMO continuamente per offrire ai clienti un workwear sicuro, ma anche comodo ed elegante", spiega il ceo di C.B.F. Balducci Group, Massimiliano Balducci. Balducci Group è leader in Europa nella produzione di abbigliamento professionale tecnico, certificato e personalizzato e avviato la produzione e commercializzazione di scarpe da lavoro. L’azienda ha la propria sede produttiva nelle Marche, a Montecassiano, nell’entroterra maceratese. Il gruppo ha già completato il passaggio generazionale, così Massimiliano ha ereditato le redini dell’azienda dal padre Franco. Al suo fianco ci sono le sorelle, Benedetta e Gessica, che si occupano rispettivamente della produzione e degli acquisti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La sicurezza si indossa: Balducci cambia l’abbigliamento professionale

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