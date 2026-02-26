Monza si cambia | chiudono l' angolo food e il negozio di abbigliamento e apre un' agenzia

A Monza, ci sono cambiamenti evidenti in alcune attività commerciali: l'angolo food e il negozio di abbigliamento hanno chiuso, lasciando il posto a un'agenzia. Dall'esterno, si notano sedie impilate e materiali sparsi sul pavimento, dove un tempo si trovavano i banconi e gli scaffali. La scena riflette una fase di trasformazione nel quartiere, con nuovi spazi che prenderanno forma.

Scorgendo dietro alla vetrina ora si vedono solo delle sedie accatastate e i materiali da risulta sul pavimento dove prima era fissato il bancone. Nel salotto buono di Monza un'altra attività commerciale ha chiuso i battenti: si tratta della pokeria di Largo Mazzini, più segnatamente la Pokéria.