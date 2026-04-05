Alle 20:45 si gioca a San Siro l’incontro tra Inter e Roma, valido per il 31° turno di Serie A 202526. La partita viene seguita in diretta, con aggiornamenti sui momenti più significativi, tra cui il gol di Pellegrini che ha portato la Roma a ridurre lo svantaggio con un tiro di sinistro.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Roma, match valevole per il 31° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Roma, la super sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio amaro contro la Fiorentina, sperano di riprendere il ruolino di marcia dopo la sosta nazionali. I giallorossi, reduci dalla vittoria contro il Lecce, continuano a sperare in un piazzamento nelle coppe europee: la squadra di Gasperini è attualmente al sesto posto in classifica con 54 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Roma LIVE 5-2: Pellegrini accorcia le distanze con un bell’interno sinistro

Inter Torino LIVE 2-1: Kulenovic accorcia le distanze! Ultime minuti di garaInter, Marotta non ha dubbi e ribadisce: «Mercato di gennaio? Non sono dispiaciuto, non dovevamo riparare niente!» Torino, Petrachi soddisfatto del...

Juventus Sassuolo Under 15 3-1 LIVE: Marrotta accorcia le distanze!Carnesecchi alla Juventus e Di Gregorio all’Atalanta: scambio possibile? Così Fabrizio Romano Douglas Luiz è rinato, gol di tacco al Chelsea.

Temi più discussi: Alle 20:45 c'è Inter-Roma: la guida completa; Inter-Roma, oggi in diretta TV: dove vederla, orario, streaming e la grande speranza di Cristian Chivu; Dove vedere Inter-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Roma, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming.

LIVE Inter-Roma 4-1 Serie A 2025/2026: Thuram segna il quarto golSerie A 2025/2026, 31a giornata. Cronaca minuto per minuto di Inter-Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Inter-Roma 4-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Thuram in gol, giallorossi spazzati viaLa diretta live di Inter-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Spettatori Inter-Roma: 75.267 facebook

#Inter- #Roma diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE x.com