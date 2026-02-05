Alibaba Cloud costruisce il data center dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina con tecnologia digitale avanzata

Alibaba Cloud sta costruendo un grande data center nel centro di Milano, dentro il MiCo, per supportare i Giochi Olimpici del 2026. L’azienda utilizza tecnologie digitali avanzate per garantire la gestione dei dati durante l’evento. La struttura sarà pronta in tempo per assicurare che tutto funzioni senza intoppi durante le Olimpiadi.

Alibaba Cloud sta costruendo un data center globale per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, all’interno del MiCo, il centro convenzioni di Milano. Un’operazione tecnologica di grande portata, realizzata in collaborazione con l’Olympic Broadcasting Services (OBS) e il CIO (Comitato Internazionale Olimpico), che trasformerà il MiCo nel cuore della trasmissione televisiva mondiale delle Olimpiadi invernali. Il progetto, che è già in fase avanzata di implementazione, sfrutta tecnologie cloud avanzate, connessi a infrastrutture a fibra ottica, per garantire un flusso di contenuti video in tempo reale, con ritardi inferiori a un millisecondo rispetto ai sistemi tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dal 6 al 22 febbraio, l’Italia si prepara ad accogliere i Giochi Olimpici Invernali 2026.

Sono stati pubblicati i dettagli del calendario ufficiale dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026.

