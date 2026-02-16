Intelligenza artificiale e data center | l’Italia di fronte a un investimento da 3.000 miliardi per il futuro digitale

L’Italia si prepara ad affrontare un investimento di oltre 3.000 miliardi di euro in intelligenza artificiale e data center, una mossa necessaria per restare al passo con la rivoluzione digitale mondiale. Il governo ha annunciato di voler modernizzare le infrastrutture tecnologiche, puntando su nuove centrali di elaborazione dati che supporteranno le aziende e le pubbliche amministrazioni. A Napoli, alcune imprese private stanno già costruendo grandi centri di dati, pronti a ospitare le future applicazioni di intelligenza artificiale.

La Corsa da 3.000 Miliardi: Data Center, Intelligenza Artificiale e il Futuro Digitale dell’Italia. Il settore dei data center globale è sull’orlo di una trasformazione senza precedenti, con investimenti stimati in oltre 3.000 miliardi di dollari nei prossimi anni. Questa crescita è spinta dall’esplosione dell’intelligenza artificiale generativa e del cloud computing, ma pone sfide significative in termini di sostenibilità energetica e concentrazione del potere computazionale. L’Europa, e in particolare l’Italia, si trova di fronte a un bivio: sfruttare questa ondata di investimenti per costruire un ecosistema digitale autonomo o rimanere dipendenti da pochi colossi tecnologici.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il mercato degli edge data center cresce rapidamente: si prevede che il suo valore arrivi a 109 miliardi di euro entro il 2030.

L'espansione dei data center, essenziali per supportare l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali, solleva questioni ambientali e di sostenibilità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.