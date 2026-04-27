S e non avete ancora visto Heated Rivalry, probabilmente qualcuno ve ne ha parlato. La serie canadese prodotta a basso costo e poi trasmessa su HBO Max sei episodi su due giocatori di hockey rivali che si innamorano – è diventata un fenomeno globale. Tanto che i due protagonisti (Hudson Williams e Connor Storrie, bellissimi e bravissimi) sono stati scelti per portare la fiaccola olimpica nel percorso verso Milano-Cortina, nella tappa di Feltre, il 25 gennaio. Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Ossessione “Heated rivalry”, come una deliziosa serie gay ha stracciato il cuore del mondo La serie si è rivelata amatissima da un pubblico trasversale: uomini e donne, di ogni età e Paese.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La serie tv - storia di una passione gay tra due giocatori rivali di hockey - sta spopolando in tutto il mondo

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