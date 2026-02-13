Il 13 febbraio, HBO Max ha finalmente messo in onda la serie

O ggi 13 febbraio Heated rivalry debutta finalmente su HBO Max (dopo 3 mesi dal boom mondiale e con doppiaggio in rifacimento perché quello iniziale non piaceva; nel frattempo la si vedrà in originale). Come mai una simile attenzione, sogno impossibile di ogni telefonata a qualsivoglia reparto assistenza? Uno perché la piattaforma non è la Rai che censura Brokeback Mountain in seconda serata. Due perché la serie, inevitabilmente già consumata in milioni di reel e meme (quando non proprio piratata) si porta addosso tutto il carico isterico-protettivo della sua fandom ( il primo doppiaggio era però vera immondizia). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Due giocatori di hockey, una scintilla fatale, molto sesso e forse un futuro perfetto

