Heated Rivalry | ecco perché la serie tv su due sportivi gay attira soprattutto il pubblico femminile

Da gennaio, su HBO Max Italia, è arrivata la serie “Heated Rivalry”, che narra di una relazione segreta tra due atleti di hockey su ghiaccio. La fiction sta attirando in modo particolare il pubblico femminile, grazie alla sua trama che si concentra su due sportivi gay e sui loro rapporti. La serie si distingue per l’attenzione ai dettagli e la rappresentazione di questa storia d’amore nascosta nel contesto sportivo.

Hbo Max, famoso canale Usa pay per view, è arrivato in Italia il 13 gennaio e tra le serie che distribuisce ce n’è una che sta già facendo molto scalpore: si tratta di Heated Rivalry, che racconta di una decennale relazione segreta tra due protagonisti dell’hockey su ghiaccio. La serie, disponibile in Italia dal 13 febbraio, è tratta dall’omonimo romanzo di Rachel Reid, secondo capitolo di una saga dal titolo Game Changers. La serie è stata prodotta dalla piattaforma canadese Crave e finanziata con un budget basso: probabilmente nemmeno i produttori si aspettavano il grande successo riscosso poi a livello televisivo, tanto da essere assorbita da Hbo, che ha un bacino d’utenza immenso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

