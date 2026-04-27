La sessione di calciomercato in Serie A è stata fissata per il 29 giugno, giorno in cui si apriranno ufficialmente le trattative per il rafforzamento delle squadre. Questa data segna l’inizio di un periodo di negoziazioni che durerà fino alla conclusione della finestra di mercato, prevista per i primi di settembre. Le società avranno così la possibilità di acquistare, vendere o scambiare calciatori in vista della nuova stagione.

Siete studenti asini – con rispetto parlando, degli asini ovviamente – e non avete aperto un libro per tutto l’anno? Niente paura, vi potete salvare con l’ultimissima interrogazione. Alla Figc devono aver pensato questo, avendo appena ufficializzato le date del prossimo calciomercato della serie A: si comincerà il 29 giugno per chiudere i battenti il primo settembre. Sì, perché di solito si partiva il primo luglio: che volete che siano due giorni di anticipo, penserà qualcuno. Mica vero: aprire il 29 giugno significa che chi dovesse vendere un calciatore proprio il 29 oppure l’indomani potrebbe contabilizzare la plusvalenza nel bilancio che chiude il 30 giugno 2026, abbellendolo o rendendolo meno inguardabile.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Serie A apparecchia anche le date del calciomercato: al via il 29 giugno per abbellire i bilanci

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