La scuola primaria Tosti scopre il mondo delle telecomunicazioni
Il 20 e 21 aprile si è svolta nella scuola primaria “Tosti” di Ortona la terza edizione del progetto “Il mondo delle telecomunicazioni”. Le due classi quinte hanno partecipato a questa iniziativa guidate dal Maestro Nicola Ferrari. L’obiettivo del progetto era far conoscere agli studenti i principi di funzionamento delle comunicazioni a distanza. Durante le giornate, sono state proposte attività e approfondimenti pratici sul tema.
Si è svolta il 20 e 21 aprile scorsi nella scuola primaria “Francesco Paolo Tosti” di Ortona la terza edizione del progetto formativo “Il mondo delle telecomunicazioni”: protagonisti dell’iniziativa gli alunni e le alunne delle due classi quinte, guidati dal Maestro del lavoro Nicola Ferrari, in.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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