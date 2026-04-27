La scuola primaria Tosti scopre il mondo delle telecomunicazioni

Il 20 e 21 aprile si è svolta nella scuola primaria “Tosti” di Ortona la terza edizione del progetto “Il mondo delle telecomunicazioni”. Le due classi quinte hanno partecipato a questa iniziativa guidate dal Maestro Nicola Ferrari. L’obiettivo del progetto era far conoscere agli studenti i principi di funzionamento delle comunicazioni a distanza. Durante le giornate, sono state proposte attività e approfondimenti pratici sul tema.