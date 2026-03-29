La Scala ospiterà nuovamente il maestro Myung-Whun Chung, Direttore Emerito della Filarmonica, in un concerto che vede anche la partecipazione del pianista norvegese Leif Ove Andsnes. La loro ultima collaborazione in questa sede risale al 2006. L’evento è previsto per domani sera alle ore 20.

Gran ritorno alla Scala di Myung-Whun Chung, Direttore Emerito della Filarmonica insieme al pianista norvegese Leif Ove Andsnes, la cui ultima apparizione alla Scala al fianco della Filarmonica risale al 2006, appuntamento domani alle ore 20. Il programma accosta la musica di due compositori che hanno plasmato il lavoro di Chung con gli scaligeri negli ultimi quarant’anni: il " Concerto n. 3 in do minore op. 37 per pianoforte e orchestra " di Ludwig van Beethoven e la " Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73 " di Johannes Brahms. Esperto interprete beethoveniano, nel 2016 Leif Ove Andsnes ha registrato l’integrale dei concerti di Beethoven con la Mahler Chamber Orchestra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scala, ritorno nel segno di Chung. Dal barocco al contemporaneo

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