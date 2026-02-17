Enel batte Gucci | il valore dei brand italiani cambia volto l’energia guida la classifica 2026
Enel ha superato Gucci nel valore dei brand italiani nel 2026, grazie alla crescente domanda di energia sostenibile. La compagnia energetica ha registrato un incremento significativo, arrivando a valere 18 miliardi di dollari. Questo cambiamento riflette come il settore dell’energia stia diventando sempre più centrale nell’economia del paese.
Enel Sorpassa Gucci: Una Nuova Era per il Valore dei Brand Italiani. Il panorama dei brand italiani più preziosi ha visto una svolta storica nel 2026: Enel ha superato Gucci in termini di valore, raggiungendo i 18 miliardi di dollari. Questo cambiamento, emerso dal report Kantar BrandZ Most Valuable Italian Brands 2026, riflette una crescente fiducia dei consumatori nel settore energetico e una ridefinizione delle priorità economiche del Paese. La Scalata di Enel: Un Investimento nel Futuro Energetico. La leadership di Enel nella classifica dei brand italiani più preziosi segna un cambiamento significativo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Enel batte Gucci: l’energia italiana vola nel ranking dei brand più preziosi, trainata da sostenibilità e innovazione.Enel ha superato Gucci nel ranking dei marchi più preziosi, grazie ai investimenti nella sostenibilità e all’innovazione tecnologica.
Energia, Cattaneo (Enel): incentivare solo ciò che genera valore e Pil
Cattaneo di Enel sottolinea l'importanza di orientare gli incentivi verso iniziative che producono reale valore economico e crescita del Pil.
I brand italiani che valgono di più: Enel supera Gucci. La classificaIn generale, proprio il settore del lusso italiano continua a contribuire in modo significativo al valore di questa speciale classifica. In base ai dati ottenuti dal rapporto, infatti, i sei brand del ... tg24.sky.it
Enel è brand italiano di maggior valore a 18 miliardi di dollari, supera GucciEnel è il brand italiano di maggior valore, con una crescita del 17% che lo porta a 18 miliardi di dollari, superando Gucci, da sempre leader della classifica. È quanto emerge dal nuovo report Kantar ... ansa.it
