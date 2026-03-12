Storie da Bere | a Casa Diodoros incontri con i produttori tra degustazioni e racconti del territorio

A Casa Diodoros si svolge l’evento “Storie da Bere”, un’occasione per incontrare i produttori locali e assaggiare i loro vini. Durante l’evento, i partecipanti possono ascoltare i racconti legati al territorio e scoprire le caratteristiche delle produzioni direttamente dagli stessi produttori. La Valle dei Templi si trasforma in un palcoscenico dove il vino diventa protagonista di incontri e degustazioni.

La Valle dei Templi diventa un luogo dove il vino e le eccellenze del territorio si raccontano direttamente attraverso la voce di chi le produce. Nasce con questo spirito "Storie da Bere – Incontri con i produttori", la nuova iniziativa promossa dalla delegazione Ais Agrigento-Caltanissetta in collaborazione con Casa Diodoros. Il progetto prende forma proprio negli spazi di Casa Diodoros, all'interno del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, trasformati per l'occasione in un salotto dedicato al gusto e alla cultura enogastronica.

Viaggio tra racconti e musiche del Mediterraneo con "Storie da (A)Mare"

Sapori stagionali e supporto alle filiere locali: al mercato di Campagna Amica un mese di incontri con i produttori del territorio

