Salute degli occhi in città il camper per gli screening gratuiti
Domani e venerdì 13 febbraio si terranno due giornate di screening gratuiti per la salute degli occhi a Messina. L’evento è organizzato dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con il patrocinio del Comune. Un camper specializzato sarà presente in città per permettere a chi lo desidera di controllare la vista senza dover pagare.
Giornate di screening gratuiti per la salute degli occhi, domani e venerdì 13 febbraio, organizzate dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con il patrocinio del Comune di Messina. Il camper con l’unità mobile oftalmica sarà in città per diffondere la cultura della prevenzione e dare.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondimenti su Salute Occhi
Tutela della salute degli operatori della Polizia Municipale: screening gratuiti sulle patologie tiroidee
Per promuovere la salute degli operatori della Polizia Municipale, si è svolto uno screening gratuito dedicato alle patologie tiroidee presso il comando di via Santa Colomba.
Il Truck della salute è in Valtellina: screening gratuiti da Sondrio a Livigno
Il Truck della salute arriva in Valtellina, offrendo screening gratuiti dal 19 al 25 gennaio.
Ultime notizie su Salute Occhi
Argomenti discussi: La dieta aiuta anche gli occhi, i cibi per proteggere la vista; Glaucoma, cresce la prevenzione. Il ruolo dell'IA nella lotta contro la patologia; Le Giornate di Prevenzione del Glaucoma: a Palermo l'esame è gratuito per tutti; Prevenzione Visiva: Fondazione Officina dei Sensi in prima linea, a partire dai più piccoli.
Cibi per la Salute degli Occhi: Guida all'Alimentazione per una Vista OttimaleLa tua alimentazione ha un impatto significativo sulla salute degli occhi. Scopri quali alimenti sono fondamentali per preservare una vista sana e ottimale. notizie.it
Inverno e salute degli occhi: 10 zuppe e vellutate che aiutano a proteggere la vistaDai nutrienti essenziali alle ricette invernali: l’alimentazione come alleata della vista contro freddo, secchezza e affaticamento oculare. quicomo.it
La salute dei nostri occhi, uno dei beni più preziosi. Un aiuto per preservarla, venerdì 13/02/2026 alle 15.30 in Sala Giovanni XXIII (Biblioteca). - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.