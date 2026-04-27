La Russa ha dichiarato di aver parlato con l’amministratore delegato dell’Inter, descrivendo la conversazione come serena. Ha aggiunto che, a suo avviso, le vittorie della squadra spesso suscitano fastidio in alcuni avversari. La sua posizione pubblica a favore dell’Inter si è fatta notare in un contesto di discussione più ampia sulle dinamiche del calcio italiano.

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© Calcionews24.com - La Russa sta con l’Inter: «Ho parlato con Marotta mi è sembrato sereno. Mi pare che quando vinciamo a qualcuno dà fastidio»

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