La polemica tra Fabrizio Corona e Gerry Scotti non ha scalfito il sorriso di quest’ultimo e di Samira Lui. Corona ha fatto accuse pesanti, ma Scotti e la sua compagna restano sereni. I due preferiscono non commentare e continuano la loro giornata come se nulla fosse successo.

Le gravi accuse lanciate da Fabrizio Corona non sembrano aver minimamente scalfito il buonumore di Gerry Scotti e Samira Lui. A La Ruota della Fortun a i due hanno scelto la via dell’ironia, trasformando le chiacchiere sul loro presunto legame in un momento di leggerezza televisiva. La Ruota della Fortuna, Gerry e Samira contro Corona. “Ho dormito male”, ha confessato Gerry Scotti con il suo consueto sorriso bonario all’apertura della puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda su Canale 5 martedì 3 febbraio. “Anch’io ho dormito malissimo”, ha replicato Samira Lui, fasciata in un sensuale minidress di paillettes. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui: “Dormito insieme? Specifichiamo”

La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti su Canale 5, continua la sua programmazione anche durante le festività natalizie e di Capodanno.

