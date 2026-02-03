La Ruota della Fortuna Gerry Scotti e Samira Lui | Dormito insieme? Specifichiamo

Da dilei.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polemica tra Fabrizio Corona e Gerry Scotti non ha scalfito il sorriso di quest’ultimo e di Samira Lui. Corona ha fatto accuse pesanti, ma Scotti e la sua compagna restano sereni. I due preferiscono non commentare e continuano la loro giornata come se nulla fosse successo.

Le gravi accuse lanciate da Fabrizio Corona non sembrano aver minimamente scalfito il buonumore di Gerry Scotti e Samira Lui. A La Ruota della Fortun a i due hanno scelto la via dell’ironia, trasformando le chiacchiere sul loro presunto legame in un momento di leggerezza televisiva. La Ruota della Fortuna, Gerry e Samira contro Corona. “Ho dormito male”, ha confessato Gerry Scotti con il suo consueto sorriso bonario all’apertura della puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda su Canale 5 martedì 3 febbraio. “Anch’io ho dormito malissimo”, ha replicato Samira Lui, fasciata in un sensuale minidress di paillettes. 🔗 Leggi su Dilei.it

la ruota della fortuna gerry scotti e samira lui dormito insieme specifichiamo

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui: “Dormito insieme? Specifichiamo”

Approfondimenti su Ruota Della Fortuna

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e i progetti con Samira Lui: “Saremo sempre insieme”

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ironizza sul successo con Samira Lui: «Saremo sempre insieme»

La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti su Canale 5, continua la sua programmazione anche durante le festività natalizie e di Capodanno.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ruota Della Fortuna

Argomenti discussi: La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Manuela Video; La Ruota della Fortuna, Ci lascia dopo 40 anni: il saluto speciale di Gerry Scotti e Samira Lui; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la proposta a Samira Lui: Lo facciamo insieme?. Poi chiede una medicina; La Ruota della Fortuna, Samira Lui fa sbottare Gerry Scotti: Ma cosa ride?. E arriva la bordata sul fidanzato Luigi.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti a Samira Lui: Dica che non abbiamo dormito insiemeLa puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 3 febbraio 2026 è caratterizzata da una battuta di Gerry Scotti a Samira Lui, che lei affronta con ironia ... libero.it

la ruota della fortunaAddio gettoni d’oro nei quiz, La Ruota della Fortuna e Chi vuol essere Milionario pagheranno i vincitori con bonificiI cari, vecchi gettoni d’oro dei quiz televisivi vanno in pensione. La rivoluzione, come riporta Davide Maggio, arriva per prima in due ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.