Dimarco da record dopo Lecce Inter | nessuno come lui nelle ultime 20 stagioni di Serie A Cosa ha fatto l’esterno nerazzurro!?

Dimarco ha stabilito un record dopo la partita tra Lecce e Inter, diventando il giocatore con il maggior numero di assist nelle ultime 20 stagioni di Serie A. La sua presenza in campo si è fatta notare: ha fornito assist decisivi e ha mostrato grande precisione nei passaggi. La sua performance ha attirato l’attenzione degli esperti e dei tifosi, che si sono concentrati sulla sua abilità nel creare occasioni da rete. La sua crescita continua a sorprendere gli appassionati di calcio.

Dimarco da record dopo Lecce Inter: nessuno come lui nelle ultime 20 stagioni di Serie A. Cosa ha fatto l'esterno nerazzurro!?

