la rivoluzione di trieste

A Trieste, uno stadio di calcio con una capacità di 32.000 posti è spesso vuoto, mentre il palazzetto da 5.500 posti si riempie regolarmente. Ora si parla di un possibile intervento che potrebbe cambiare la destinazione di entrambe le strutture. La notizia ha suscitato interesse tra cittadini e tifosi, che attendono di scoprire quali novità verranno annunciate nelle prossime settimane.

C’è una città che ha uno stadio di calcio da 32mila posti e un palazzetto da 5500: il primo è sempre quasi vuoto, il secondo è sempre pieno, ma tra poco potrebbero essere accomunati dallo stesso destino. Trieste è stata la città di tanti eroi del calcio (Rocco, Maldini, Cudicini, tanto per fare dei nomi) ed è una delle capitali del basket italiano, anche per numero di scritti alle giovanili: nel primo caso tutto è andato di nuovo a ramengo, grazie a una proprietà americana che ha portato la Triestina ad avere 24 punti di penalità e quindi a retrocedere in serie D; nel secondo tutto è rinato nel 2004 dalle ceneri della vecchia società, la squadra sta per fare i playoff, ma di nuovo tutto potrebbe dissolversi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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