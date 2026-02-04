Ad Arezzo la conferenza Guido e Pionta | alle origini della notazione per celebrare la figura di Guido d' Arezzo

A Arezzo si tiene una conferenza dedicata a Guido d'Arezzo e alle sue origini. L’evento fa parte delle celebrazioni per il millenario della notazione guidoniana, che attirano già migliaia di visitatori alla mostra “Con gli occhi della città”. La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Guido d'Arezzo e dalla Fraternita dei Laici, continuerà fino alla fine di febbraio.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – Con oltre 3000 ingressi registrati in due mesi, prosegue con grande successo la mostra “Con gli occhi della città”, dedicata a Guido d'Arezzo e al millenario della notazione guidoniana, organizzata da Fondazione Guido d'Arezzo in collaborazione con la Fraternita dei Laici, in corso fino al 28 febbraio 2026. Arezzo celebra Guido Monaco e la sua rivoluzionaria invenzione della scrittura musicale su rigo, a distanza di mille anni dalla sua notazione messa a punto. In questo contesto si inserisce la conferenza “ Guido e Pionta: alle origini della notazione”, in programma sabato 7 febbraio alle 17 nella Sala Pieve del Palazzo della Fraternita dei Laici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

