Ad Arezzo la conferenza Guido e Pionta | alle origini della notazione per celebrare la figura di Guido d' Arezzo
A Arezzo si tiene una conferenza dedicata a Guido d'Arezzo e alle sue origini. L’evento fa parte delle celebrazioni per il millenario della notazione guidoniana, che attirano già migliaia di visitatori alla mostra “Con gli occhi della città”. La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Guido d'Arezzo e dalla Fraternita dei Laici, continuerà fino alla fine di febbraio.
Arezzo, 4 febbraio 2026 – Con oltre 3000 ingressi registrati in due mesi, prosegue con grande successo la mostra “Con gli occhi della città”, dedicata a Guido d'Arezzo e al millenario della notazione guidoniana, organizzata da Fondazione Guido d'Arezzo in collaborazione con la Fraternita dei Laici, in corso fino al 28 febbraio 2026. Arezzo celebra Guido Monaco e la sua rivoluzionaria invenzione della scrittura musicale su rigo, a distanza di mille anni dalla sua notazione messa a punto. In questo contesto si inserisce la conferenza “ Guido e Pionta: alle origini della notazione”, in programma sabato 7 febbraio alle 17 nella Sala Pieve del Palazzo della Fraternita dei Laici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Guido dArezzo
Torna la stagione dell’Associazione Le 7 Note alla Casa della Musica di Arezzo, in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo
Dal 23 gennaio 2026, l’Associazione Le 7 Note di Arezzo presenta la nuova stagione di concerti
“Con gli occhi della città”, ad Arezzo la mostra dedicata a Guido Monaco con frammenti e codici per la prima volta esposti al pubblico
Arezzo rende omaggio a Guido Monaco con una mostra unica, “Con gli occhi della città”, inaugurata il 19 dicembre presso la Fraternita dei Laici.
Ultime notizie su Guido dArezzo
Argomenti discussi: Società storica, la conferenza di Giovanni Bianchini; Noi, l’Europa e Trump, un confronto ad Arezzo; Controlli nel comune di Arezzo e nel territorio del Valdarno; Il Giorno della Memoria tra celebrazioni, film, musica e lezioni a scuola. Tutti gli eventi di oggi.
Ad Arezzo la conferenza Guido e Pionta: alle origini della notazione per celebrare la figura di Guido d'ArezzoArezzo celebra Guido Monaco e la sua rivoluzionaria invenzione della scrittura musicale su rigo, a distanza di mille anni dalla sua notazione messa a punto. In questo contesto si inserisce la ... lanazione.it
La storia dell’Ordine templare in una conferenza ad ArezzoArezzo, 14 novembre 2025 – La storia dell’Ordine templare in una conferenza ad Arezzo. Prosegue, dopo il successo del primo incontro che ha visto una notevole partecipazione di pubblico, la serie di ... lanazione.it
Sabato mattina al mercato di Viale Giotto: siamo l'unico partito già in piazza per il SÌ al Referendum. Ringraziamo tantissimi cittadini presenti! Una novità importante: la nascita del Gruppo Donne Moderate ad Arezzo! Conferenza stampa: 6 febbraio, sede - facebook.com facebook
SERIE C SKY WIFI | Conferenza stampa del mister Ciro Ginestra alla vigilia di Guidonia Montecelio 1937 Fc-Arezzo. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.