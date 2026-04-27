Una nuova struttura dedicata alla ricerca medica è stata recentemente inaugurata a Ozzano nell’Emilia, nei pressi di Bologna. L’edificio si trova tra la via Emilia e il West, presenta tetti bassi e pareti vetrate che permettono di scorgere i muri dipinti di viola e arancione. La struttura si inserisce nel Tecnopolo locale, puntando a rafforzare le attività di ricerca e innovazione nel settore sanitario.

Tra la via Emilia e il West, a Ozzano nell’Emilia, subito fuori Bologna, c’è una struttura di recente costruzione, dai tetti bassi e con le pareti vetrate che lasciano trasparire muri viola e arancioni. Al suo interno, una serie di stanze che non ti aspetti: sale operatorie miniaturizzate, vasche idromassaggio lillipuziane, microscopi e tecnologie innovative, perché i pazienti, da queste parti, sono piattaforme cellulari che riproducono la mente umana e le sue malattie degenerative. Lo si dovrebbe intuire fin dal nome: ‘ Tecnopolo Rita Levi-Montalcini ’, dove quello alla Premio Nobel per la Medicina non è soltanto un omaggio o una simpatia....🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La ricerca medica si rafforza al Tecnopolo di Ozzano

Notizie correlate

Tecnopolo Mediterraneo e università pugliesi, intesa per ricerca e innovazioneTarantini Time QuotidianoRafforzare la collaborazione tra il Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile e le università pugliesi per...

Ricerca medica, due milioni di euro per 6 progetti. Cavandoli: "Grazie al Governo e non al Pd"“Quando arrivano buone notizie per Parma, sarebbe corretto raccontarle tutte fino in fondo.