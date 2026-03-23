Tecnopolo Mediterraneo e università pugliesi intesa per ricerca e innovazione

Tarantini Time Quotidiano Rafforzare la collaborazione tra il Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile e le università pugliesi per potenziare ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto dal presidente Antonio Messeni Petruzzelli e dai rettori degli atenei coinvolti. L’accordo, della durata di tre anni, prevede lo sviluppo congiunto di progetti scientifici ad alto contenuto tecnologico, iniziative di alta formazione e attività di sperimentazione, con particolare attenzione alle tecnologie pulite, alle energie rinnovabili, ai nuovi materiali e all’economia circolare. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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