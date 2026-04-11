Ricerca medica due milioni di euro per 6 progetti Cavandoli | Grazie al Governo e non al Pd

Il governo ha assegnato due milioni di euro a sei progetti di ricerca medica. Il rappresentante locale ha espresso gratitudine al Governo e al Ministero della Salute per aver destinato queste risorse alla ricerca e ha elogiato i ricercatori dell’Azienda sanitaria. In un messaggio pubblico, ha sottolineato che i fondi sono stati ottenuti grazie alle decisioni delle istituzioni nazionali, escludendo il coinvolgimento del Partito Democratico.

“Quando arrivano buone notizie per Parma, sarebbe corretto raccontarle tutte fino in fondo. Per questo voglio ringraziare il Governo e il Ministero della Salute per aver destinato risorse importanti alla ricerca, e allo stesso tempo fare i complimenti ai ricercatori dell’Azienda. 🔗 Leggi su Parmatoday.it L'Università di Pisa investe 1,8 milioni di euro su idee di ricerca innovative: al via i Progetti Esplorativi di RicercaUn investimento da 1 milione e 800mila euro per dare spazio a idee nuove e rafforzare il ruolo della ricerca universitaria e rispondere ai grandi... Malattie genetiche rare, Fondazione Telethon e Regione Lombardia finanziano 27 progetti di ricerca per 7 milioni di euroMilano, 9 febbraio 2026 – Il primo round della seconda edizione (2025-2027) del bando “multi-round” di Fondazione Telethon ha portato alla selezione... Temi più discussi: Oltre 2 milioni di euro dal Ministero della Salute: cinque progetti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e uno dell’Azienda Usl premiati per la ricerca; Sanità, la ricerca per la migliore risposta di cura: gli IRCCS e le aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna ai vertici nazionali — Azienda USL di Bologna; Univr protagonista nelle Reti innovative regionali tra sostenibilità, digitale e ricerca avanzata; L’Emilia-Romagna domina la ricerca sulla salute: ecco in cosa primeggiano le strutture bolognesi. RICERCA SANITARIA, A MODENA OLTRE DUE MILIONI DI FONDI PER SEI PROGETTINel video l’intervista al Prof. Giovanni Guaraldi, Professore Ordinario di Malattie Infettive Unimore Negli ultimi anni la ricerca sanitaria in Emilia-Romagna continua a crescere, con nuovi finanziame ... tvqui.it Quattordici milioni per 35 progetti di ricerca, Emilia Romagna prima in ItaliaI collegamenti fra sistema immunitario e malattie come la Sla. O, in oncologia, mappature genetiche per indagare la leucemia. Sono alcune delle 35 ricerche sanitarie pubbliche finanziate dal Ministero ... rainews.it Prima di trasformare profondamente la ricerca medica, il progetto genoma umano è stato un’intuizione. Negli anni ’80, Renato Dulbecco comprese che per affrontare il cancro era necessario leggere il #DNA umano, aprendo la strada a un progetto globale d - facebook.com facebook