Un nuovo libro esplora le strategie di comunicazione aziendale fino al 2035, considerando i cambiamenti dovuti all’intelligenza artificiale, all’aumento delle informazioni disponibili e alla crescente frammentazione del pubblico. In un mondo in cui le imprese devono affrontare una competizione costante per catturare l’attenzione, la comunicazione non può più essere solo questione di strumenti e piattaforme. L’opera analizza come le aziende si preparano a questo scenario in evoluzione.

Che cosa significherà comunicare da qui al 2035? In un contesto segnato da diffusione dell’intelligenza artificiale, sovrabbondanza informativa, competizione per l’attenzione e pubblici sempre più frammentati, la comunicazione d’impresa non può più limitarsi a inseguire strumenti e piattaforme. Deve imparare a leggere il futuro, a interpretare i segnali del cambiamento e a costruire senso. Da qui nasce l’esigenza di interrogarsi non solo su come evolveranno i canali, ma anche su quali profili professionali, competenze, attitudini e strumenti serviranno alle imprese per restare rilevanti. A queste domande prova a rispondere I comunicatori del...🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - A2A, un libro che immagina come comunicheranno le imprese da qui al 2035

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