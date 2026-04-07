È stato approvato con un finanziamento di 800mila euro il film intitolato “Tradita”, interpretato dall’attrice Manuela Arcuri, dopo aver ottenuto il via libera dalla commissione film del ministero. Nel frattempo, si è acceso un dibattito pubblico riguardo al mancato sostegno economico per un documentario sulla vicenda di Giulio Regeni, con il produttore che ha definito la decisione come “una scelta politica”.

Infuria la polemica sul mancato finanziamento del docufilm sulla storia di Giulio Regeni. Il produttore Domenico Procacci dice che è “una scelta politica “. Le opposizioni di centrosinistra sono pronte alle interrogazioni al ministro della Cultura Alessandro Giuli. La commissione esaminatrice perde già pezzi, con le dimissioni di due componenti, tra i quali il decano dei critici cinematografici, Paolo Mereghetti. Chi invece può festeggiare l’ottenuto finanziamento, pari a 800mila euro, è il film Tradita, un thriller che ha come protagonista Manuela Arcuri, diretto da Gabriele Altobelli e prodotto da Mattia’s Film. Nel cast anche William Levy e Fernando Lindez, Angela Molina e la partecipazione di Monica Guerritore e Giancarlo Giannini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tradita”, il film con Manuela Arcuri che ha convinto la commissione film del ministero ed è stato finanziato con 800mila euro. Ecco il trailer

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