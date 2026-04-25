A Napoli, sono state segnalate proteste legate alla remigrazione. Un esponente ha ripetuto il termine «mafia antifascista» durante un intervento pubblico, un’espressione già utilizzata in precedenza. Ha anche affermato che il 25 aprile non rappresenta una giornata di festa, ma piuttosto un giorno considerato dalla sua parte come simbolo di sconfitta. La questione ha attirato l’attenzione di diversi partecipanti.

Lo scontro In città la prima tappa con esponenti della Lega e Fdi per presentare la proposta di legge dell'ultradestra. Movimenti in piazza bloccati dalle forze dell'ordine Lo scontro In città la prima tappa con esponenti della Lega e Fdi per presentare la proposta di legge dell'ultradestra. Movimenti in piazza bloccati dalle forze dell'ordine Ha parlato nuovamente di «mafia antifascista», come già era capitato in passato, e ha chiarito che per lui il 25 aprile non è festa «ma il giorno nefasto della sconfitta». Ha poi tuonato con riferimento ai migranti, strappando più di un applauso: «Questa feccia va rimandata a casa a calci nel culo».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Napoli, proteste contro la remigrazione

25 aprile, a Napoli corteo contro convegno su remigrazione

Notizie correlate

Napoli, tensione al corteo contro l'ininziativa sulla remigrazione: getti d'acqua contro la poliziaBloccato dagli agenti in assetto antisommossa il corteo di protesta partito da piazza Carlo III a Napoli per raggiungere l’area del convegno promosso...

Corteo contro la "remigrazione", pistole ad acqua contro la polizia: tensioni a Napoli | VIDEOÈ finito con spari d'acqua il corteo degli antifascisti che per alcune ore ha paralizzato la città di Napoli.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Il tour sulla remigrazione parte da Napoli, movimenti pronti a contestare; Ultradestra a Napoli per parlare di remigrazione, sinistra annuncia proteste; Remigrazione e No Kings, Cgil in piazza: A Napoli nessuno spazio per teorie razziste e antidemocratiche; Remigrazione a Napoli alla vigilia del 25 aprile, Pd: Un affronto. Attivisti annunciano proteste.

Napoli, protesta contro la remigrazione: manifestanti respinti, gavettoni sulla poliziaPartita la contro-manifestazione di Cgil e collettivi a piazza Carlo III contro l'iniziativa della remigrazione della destra estrema a Capodichino ... fanpage.it

25 aprile, a Napoli la protesta contro la remigrazione. La polizia respinge i manifestantiSi è conclusa la manifestazione di protesta contro l'iniziativa sulla remigrazione in corso a Napoli. Il corteo, partito da piazza Carlo III anche con la Cgil e l'Anpi, ha visto il tentativo di una ci ... ansa.it

GUTIERREZ DOPO NAPOLI-CREMONESE : https://shorturl.at/ovSe0 - facebook.com facebook

Serie A, il Napoli travolge 4-0 la Cremonese e rimanda lo scudetto dell’Inter x.com