La regalità siciliana Regine e re di Sicilia dalla fondazione al vicereame | incontro con Pasquale Hamel alla Feltrinelli

Si è svolto un evento alla Feltrinelli dedicato alla storia della regalità siciliana, analizzando le diverse dinastie che si sono succedute nel tempo, dal 1130 al 1412. L’incontro ha visto la partecipazione di Pasquale Hamel, che ha illustrato il ruolo delle dinastie altavillese, sveva, angioina e aragonese, e le figure di sovrani come Federico II e Martino il Giovane. La discussione ha approfondito i vari passaggi storici che hanno segnato il regno di Sicilia.

Altavilla, Hohenstaufen, Angiò e Aragona, le quattro dinastie straniere che si sono succedute al potere del Regno di Sicilia, dal 1130 al 1412, da Federico II, stupor mundi, a Martino il Giovane o Guglielmo III, il re bambino. Nobili e potenti, sovrani e regine, uomini illuminati e donne al.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Mediterraneo e integrazione tra culture diverse: incontro con Enzo Amendola alla FeltrinelliLunedì 9 marzo alle ore 16,30 alla libreria Feltrinelli Enzo Amendola, già ministro degli Affari Europei????), presenterà il suo ultimo libro su... Alla Feltrinelli incontro con Deflorian, poi a Galleria Toledo Elogio della vita a rovescioIl progetto teatrale prende forma dall’immaginario della sudcoreana Han Kang e vede coinvolte Laura Angiulli e Giulia Scotti in un percorso tra...