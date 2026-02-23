Il teatro contemporaneo prende vita a Napoli grazie alla presenza di Deflorian, che partecipa a un evento alla Feltrinelli, promosso dalla crescente domanda di spettacoli innovativi. La sua partecipazione segue un incontro con il pubblico nel cuore della libreria, prima di spostarsi alla Galleria Toledo. La manifestazione, che durerà tre giorni, si concentra sull’esplorazione della vita attraverso performance e dialoghi. La città si mobilita per questa rassegna intensa e coinvolgente.

Il progetto teatrale prende forma dall’immaginario della sudcoreana Han Kang e vede coinvolte Laura Angiulli e Giulia Scotti in un percorso tra dialogo pubblico e scena Napoli si prepara a una tre giorni dedicata al teatro contemporaneo che parte dalle librerie e arriva in palcoscenico. Protagonista è la regista e attrice Daria Deflorian, ospite di due incontri pubblici prima del debutto del suo nuovo lavoro a Galleria Toledo. Il primo appuntamento è mercoledì 25 febbraio alle 18 alla La Feltrinelli, nell’ambito degli incontri di Galleria Toledo curati da Lorenzo Mango. Si replica venerdì 27 febbraio, sempre alle 18, questa volta alla La Feltrinelli (traversa di via Toledo), con un confronto tra Deflorian e Laura Angiulli, drammaturga, regista e direttrice artistica di Galleria Toledo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

A Galleria Toledo in scena "Him". Incontro anteprima a La FeltrinelliGiovedì 13 gennaio alle ore 18, presso La Feltrinelli di via dei Greci, si terrà un incontro anteprima dedicato a

Il Metodo Paolo Rossi a Galleria Toledo: conferenza-incontro col pubblico con Paolo Rossi e Caterina GabanellaPaolo Rossi ha tenuto una conferenza a Galleria Toledo, il teatro stabile diretto da Laura Angiulli, per parlare del suo nuovo progetto.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Storie di confine – Pordenone; Alla Feltrinelli incontro con Deflorian, poi a Galleria Toledo Elogio della vita a rovescio; Il 20 febbraio presentazione presso Feltrinelli del libro di Roberto Fiorentini Verdi, Nabucco e il teatro Concordia; Paola Peretti inaugura il Bookhood della Feltrinelli Verona con La distanza tra me e il ciliegio.

Grandi autori, Carofiglio & Co alla FeltrinelliArezzo, 28 ottobre 2025 – Nuova stagione per il ciclo di incontri «Temi del nostro tempo», organizzato dalla Libreria Feltrinelli con il Comune, la Fondazione Guido d’Arezzo e le Acli. Il 5 novembre ... lanazione.it

Energie del futuro: rinnovabili e nucleare a confronto, l’incontro con LegambienteArezzo, 21 novembre 2025 – Lunedì 24 novembre, alle 17:30, alla Feltrinelli Point di via Garibaldi ad Arezzo, si terrà un incontro dal titolo Energie del futuro: rinnovabili e nucleare a confronto. lanazione.it

Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026, arriva per la prima volta a Napoli, a La Galleria Toledo in via Concezione a Montecalvario, 34, “Charta”, lo spettacolo, prodotto da Fortezza est e Teatro Akropolis, di e con Bernardo Casertano, attore, regista e volto - facebook.com facebook