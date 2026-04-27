Samuel Granelli, padre dei neonati sepolti, ha dichiarato di aver provato un senso di colpa e di sentirsi inesistente nel contesto di questa vicenda. L’avvocato ha fornito dettagli sulle sue reazioni e sui suoi sentimenti, senza aggiungere commenti personali o opinioni. La vicenda riguarda la scoperta dei corpi dei neonati e le successive dichiarazioni delle persone coinvolte.

Samuel Granelli, fidanzato di Chiara Petrolini, “voleva sparire” perché “si è sentito in colpa“. Lo rivela a La Vita in Diretta Monica Moschioni, la sua avvocata, dopo la sentenza che ha condannato la ragazza a 24 anni e 3 mesi di reclusione per l’omicidio e l’occultamento del secondo neonato partorito. Gravidanze e nascite, queste, di cui il giovane non sarebbe stato a conoscenza. “Il giorno prima era fidanzato con una ragazza, due giorni dopo scopriva di essere papà senza averlo saputo prima”. Il fidanzato di Chiara Petrolini "voleva sparire" Samuel Granelli "è una vittima" del caso dei neonati morti La Chiara Petrolini che il fidanzato conosceva Il fidanzato di Chiara Petrolini “voleva sparire” Lunedì 27 aprile La Vita in Diretta ha raggiunto Monica Moschioni, avvocata di Samuel Granelli.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La reazione di Samuel papà dei neonati sepolti da Chiara Petrolini, le rivelazioni dell'avvocato sul caso

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