Oggi si svolge al tribunale di Parma un’udienza in cui sono previste le repliche delle parti e la possibile lettura della sentenza di primo grado nei confronti di Chiara Petrolini. Nel corso dell’udienza sono stati discussi anche alcuni dettagli riguardanti la vicenda dei neonati sepolti in un giardino. La decisione finale è attesa in giornata.

Al tribunale di Parma oggi l’udienza in cui sono previste le repliche delle parti e la probabile lettura della sentenza di primo grado nei confronti di Chiara Petrolini. La 22enne di Traversetolo, scortata in aula dai carabinieri, è accusata di duplice omicidio volontario premeditato e soppressione di cadavere per la morte dei due figli neonati, partoriti nel maggio 2023 e nell’agosto 2024 e sepolti nel giardino della villetta di famiglia. Presente in aula anche Samuel Granelli, padre dei due neonati mort. La Corte d’Assise dovrà pronunciarsi dopo che la procura ha chiesto 26 anni di reclusione e la difesa ne ha chiesto l’assoluzione. Questo...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Neonati sepolti in giardino, Chiara Petrolini in aula a Parma: oggi le repliche e poi la sentenza

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