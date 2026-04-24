A Parma, la Procura ha chiesto una condanna di 26 anni di carcere per Chiara Petrolini, coinvolta in un caso che riguarda neonati sepolti. La sentenza è fissata per il 24 aprile. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità giudiziarie, che stanno valutando le accuse a suo carico. La vicenda riguarda presunti episodi legati alla sepoltura di neonati in circostanze che sono ancora oggetto di indagine.

La scoperta dei corpi sepolti Le indagini sono cominciate nell’agosto del 2024, dopo una segnalazione. Il cane di casa scava nel giardino: si trova il primo corpo. che è quello del secondo neonato partorito da Chiara Petrolini. Il 9 agosto, i carabinieri hanno scoperto, sepolto nel giardino dell’abitazione, il corpo di un neonato, nato due giorni prima, il 7 agosto, in casa, senza assistenza. La ragazza sarebbe uscita il giorno dopo per andare dall'estetista e a prendere l'aperitivo con le amiche. Al momento della scoperta dei cadaveri dei bambini, era in viaggio con la famiglia negli Usa. I resti del primo figlio, nato e morto il 12 maggio del 2023, saranno trovati nello stesso giardino il 10 settembre.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Neonati sepolti a Parma, la storia di Chiara Petrolini

Neonati sepolti a Parma, ascoltate le amiche di Chiara Petrolini - 1 Mattina News 04/11/2025

Notizie correlate

Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini in aula: “Non sono una madre assassina. I bimbi non respiravano e li ho sepolti”Home > Cronaca > Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini in aula: “Non sono una madre assassina.

Neonati sepolti, la procura ha chiesto 26 anni per Chiara PetroliniLa procura di Parma ha chiesto una condanna a 26 anni di carcere per Chiara Petrolini, la 22enne che ha ucciso e seppellito due neonati nel giardino...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Neonati sepolti, oggi la sentenza. Viaggio nel paese di Chiara Petrolini: Deve pagare, ma curatela; Parma, Italia e Mondo: notizie brevi del 16/04/26; California, atterraggio d’emergenza per una mongolfiera: finisce nel giardino di una casa; Parma, Italia e Mondo: notizie brevi del 17-04-26.

Neonati sepolti a Parma, la storia di Chiara PetroliniLa Procura ha chiesto 26 anni di carcere per Chiara Petrolini. La sentenza è prevista il 24 aprile. L'accusa la ritiene responsabile degli omicidi premeditati dei due figli neonati e le soppressioni d ... vanityfair.it

Neonati sepolti, la Corte dispone la perizia psichiatrica per Chiara PetroliniLa giovane donna, è arrivata stamane in tribunale a Parma. Nel 2023 e 2024 partorì due bambini e li mise sotto terra nel giardino di casa ... lastampa.it

Neonati morti: iniziata udienza,in aula Petrolini e il padre dei bambini È iniziata l’udienza alla Corte d’Assise di Parma nel processo a Chiara Petrolini, la 22enne di Traversetolo accusata di duplice omicidio volontario premeditato e soppressione di cadavere p x.com

Radio1 Rai. . Attesa oggi a Parma la sentenza su Chiara Petrolini, la ragazza che, secondo l'accusa, ha ucciso e sotterrato in giardino i suoi figli appena partoriti, tra il 2023 e il 2024. Nel video dell'inviata #GR1 @epaba la 22enne entra in aula - facebook.com facebook