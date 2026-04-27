La rassegna Spring Up Close da Cinematocasa il trio Jazz Out Project sul palco con Electric Influences

La rassegna Spring Up Close, promossa da Cinematocasa, prosegue nel suo percorso musicale con la presenza del trio Jazz Out Project che si esibirà sul palco con Electric Influences. L’evento si svolge in uno spazio che favorisce un rapporto diretto tra artisti e pubblico, eliminando la distanza e concentrandosi sull’intensità dell’esperienza sonora e dell’ascolto attivo. La manifestazione si inserisce in un contesto che privilegia la condivisione e l’interazione diretta con la musica dal vivo.

Non è solo una questione di distanza, ma di intensità: Spring Up Close 2026 continua a costruire uno spazio in cui la musica si sottrae alla frontalità del palco per diventare materia viva, condivisa, attraversata da prossimità e ascolto attivo. Al Cinematocasa di Palermo, la rassegna prosegue.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate La rassegna Spring Up Close da Cinematocasa: in concerto Alessandro Presti e Marco Grillo e il Marcello Arrabito TrioSecondo weekend della rassegna musicale Spring Up Close con due nuovi appuntamenti in programma venerdì 17 e sabato 18 aprile. Spring Up Close al Cinematocasa: inaugurano la rassegna i concerti del Mike Mazzari Trio e del BIC TrioDopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Palermo l’atmosfera raccolta e immersiva di Up Close con un nuovo ciclo primaverile: Alessandro... Contenuti e approfondimenti Si parla di: La rassegna Spring Up Close da Cinematocasa: in concerto Alessandro Presti e Marco Grillo e il Marcello Arrabito Trio; I concerti da Cinematocasa: nel weekend sul palco il Blasio Jazz Trio e il Joe Giuseppe Costantino Trio. Jazz Up Close, Cinematocasa, Palermo: venerdì 27 febbraio live del Diego Tarantino TrioAl Cinematocasa di Palermo entra nel vivo la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, rassegna che pone al centro la qualità dell’ascolto e la relazione ravvicinata tra ... lavocedellisola.it