La Rai entra nel mondo di Unife bufera sui concorsi Il prof | Regole peggio della mafia

La Rai si è inserita nel dibattito riguardante l’università, sollevando critiche sui concorsi e sulle modalità di selezione. Un docente ha dichiarato che le regole sono peggiori della mafia, aggiungendo che nel mondo universitario i cambiamenti sono impossibili perché le decisioni sono già prese e le parti coinvolte devono comunque accettare. La discussione riguarda le procedure di assunzione e i controlli legati alle procedure di concorso.

“Non puoi cambiare il mondo universitario, perché non cambierà mai. Loro comandano e noi diciamo sì. Perché è così”. Inizia con queste parole, registrate a ‘microfoni spenti’, il servizio della trasmissione ‘Mi manda Rai Tre’, andato in onda domenica 26 aprile e con al centro l’indagine sul mondo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Vincenzo Schettini e la profezia sulla scuola del futuro: «I prof faranno contenuti online a pagamento». Scoppia la bufera sul prof influencer – Il videoFa discutere l’intervento del divulgatore Vincenzo Schettini, ospite del podcast The Bsmt condotto da Gianluca Gazzoli, tanto da diventare virale... L'ospedale San Gerardo fa scuola nel mondo per la chirurgia della retina e "ritorna" anche il prof. De MolfettaL’Irccs San Gerardo al top (non solo in Italia) in ambito oculistico e in particolare nella chirurgia della retina. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: A Geo l'arte delle monete; Il keniano Sabastian Sawe entra nella storia dello sport per essere diventato il primo uomo a correre la maratona in meno due ore. A Londra il 31enne keniano ha vinto la gara in 1 ora 59'30, crono che migliora di 65 secondi il precedente record stabilito nel 2; Rai5, i programmi musicali e teatrali dal 26 aprile al 2 maggio; Musicultura, la sfida entra nel vivo. Ora appuntamento allo Sferisterio. Musicultura, la sfida entra nel vivo. Ora appuntamento allo SferisterioTeatro Persiani gremito e grande partecipazione per la due giorni che ha svelato i 16 finalisti di Musicultura 2026, ... ilrestodelcarlino.it L’Invisibile, le anticipazioni della prima serata: la caccia al boss entra nel vivoDebutta in prima serata su Rai 1 L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, la nuova fiction evento con Lino Guanciale, in onda martedì 3 febbraio alle 21.30, con il secondo appuntamento ... ilmattino.it Tgr Rai. . Giallo di Pietracatella, l’inchiesta entra nella fase decisiva. Fra le certezze: è stata la ricina a causare la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Con una concentrazione nel sangue 250 volte superiore alla dose letale. Tgr Rai Molise https://ww - facebook.com facebook