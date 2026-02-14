Vincenzo Schettini e la profezia sulla scuola del futuro | I prof faranno contenuti online a pagamento Scoppia la bufera sul prof influencer – Il video

Vincenzo Schettini ha affermato che i professori potranno presto vendere contenuti online a pagamento, provocando reazioni forti sui social. La sua previsione ha acceso un dibattito tra studenti e insegnanti, dopo che il suo intervento nel podcast di Gianluca Gazzoli è diventato virale su X. Molti utenti criticano questa idea, ritenendo che possa cambiare radicalmente il modo di insegnare.

Fa discutere l’intervento del divulgatore Vincenzo Schettini, ospite del podcast The Bsmt condotto da Gianluca Gazzoli, tanto da diventare virale soprattutto su X, dove le sue dichiarazioni sono state riportate e criticate duramente. «L’insegnamento cambierà molto. La scuola si fruirà anche online, fuori dalle quattro mura, molti insegnanti andranno in part-time e proporranno contenuti online, anche a pagamento», ha affermato il professore di fisica. «Perché un buon prodotto deve essere in vendita in un supermercato e perché la buona cultura no? Dobbiamo uscire dal cliché che la cultura debba essere sempre gratuita.🔗 Leggi su Open.online

Vincenzo Schettini, il professor noto per il suo progetto “La Fisica che ci piace”, ha visitato Frosinone e ha incontrato gli studenti al Palazzetto dello Sport, per spiegare la fisica attraverso esempi tratti dalla vita quotidiana e renderla più accessibile e simpatica.

