L' ospedale San Gerardo fa scuola nel mondo per la chirurgia della retina e ritorna anche il prof De Molfetta

L’ospedale San Gerardo si distingue a livello internazionale per le sue competenze nella chirurgia della retina, attirando l’attenzione nel settore medico. La struttura continua a essere un punto di riferimento e si prepara a riaccogliere un esperto di fama, che ha contribuito a consolidare la sua reputazione nel campo oculistico. La sua attività si concentra sulla qualità delle procedure e sui risultati ottenuti.

L’Irccs San Gerardo al top (non solo in Italia) in ambito oculistico e in particolare nella chirurgia della retina. Un riconoscimento che da decenni il nosocomio monzese vanta e che in questi giorni lo vede anche protagonista di un evento che richiama professionisti da tutto il mondo. Nelle giornate del 26 e del 27 febbraio il nosocomio di via Pergolesi ospita la 22esima edizione (la quarta internazionale) delle Giornate di Chirurgia Vitreoretinica, uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama nazionale e internazionale dedicato alla chirurgia della retina. Un evento dedicato, non solo al confronto e all’aggiornamento scientifico, ma a quell’aspetto – oggi più che mai fondamentale – della presentazione delle più recenti innovazioni chirurgiche e biomediche nel trattamento delle patologie retiniche. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Al San Gerardo la chirurgia della retina diventa globalePer due giorni tre sale operatorie saranno collegate in diretta. Innovazioni tecnologiche, terapia geniche e retina artificiale faranno da protagoniste del confronto scientifico ... mbnews.it

Oggi e domani il Centro Congressi della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori ospita la XXII edizione (4ª internazionale) delle Giornate di Chirurgia Vitreoretinica, uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama nazionale e internazionale dedicato all - facebook.com facebook