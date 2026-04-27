La proposta dell’Iran agli Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz Petrolio ancora in crescita – La diretta

Nel 59esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, Teheran ha avanzato una proposta agli Stati Uniti per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, il prezzo del petrolio continua a salire. La proposta di Teheran è stata comunicata in un momento di tensione crescente nella regione, mentre le dinamiche del mercato energetico sono influenzate dall’incertezza politica.

Nel 59esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Teheran ha presentato agli Stati Uniti una proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz. La fine del blocco sarebbe decisa prima degli altri negoziati su nucleare e missili. E questo potrebbe non piacere a Donald Trump, che perderebbe così il punto più importante del suo potere negoziale. Intanto il ministro degli Esteri iraniano Araghchi è in Russia, dove sta incontrando Vladimir Putin. E il prezzo del petrolio torna a salire di circa il 2%. Il presidente degli Stati Uniti dovrebbe tenere oggi 27 aprile un incontro sull’Iran con i suoi principali collaboratori per la sicurezza nazionale e la politica estera per «discutere dello stallo nei negoziati e dei possibili prossimi passi».🔗 Leggi su Open.online

Iran, US get Pakistan Peace plan to end War, immediate ceasefire

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