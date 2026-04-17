Il 17 aprile, il ministro degli esteri iraniano ha annunciato la riapertura dello stretto di Hormuz, chiuso da settimane. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni e blocchi nelle rotte marittime strategiche. La comunicazione ufficiale evidenzia che le acque dello stretto saranno nuovamente accessibili alle navi commerciali, senza specificare altre condizioni o restrizioni. La riapertura potrebbe influenzare i flussi di petrolio e le dinamiche delle rotte marittime nella regione.

Il 17 aprile il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha annunciato la riapertura dello stretto di Hormuz in seguito all’entrata in vigore di un cessate il fuoco tra Israele e Libano. Araghchi ha dichiarato su X che lo stretto sarà aperto alla navigazione commerciale per il resto della tregua. Ha precisato che il passaggio delle navi dovrà avvenire lungo la rotta predisposta dall’autorità portuale e marittima iraniana. La guerra scatenata dagli Stati Uniti e da Israele contro l’Iran il 28 febbraio ha causato migliaia di morti e destabilizzato l’intero Medio Oriente. Il conflitto ha inoltre provocato la chiusura dello stretto di Hormuz, dove in tempi normali transita un quinto della produzione mondiale di petrolio e gas naturale liquefatto, facendo temere il più grave shock energetico della storia.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’Iran annuncia la riapertura dello stretto di Hormuz

Crisi Iran, Starmer: Riapertura dello Stretto di Hormuz non è missione Nato

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L’Iran annuncia la riapertura di Hormuz. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi lo annuncia su X: “In linea con la tregua in Libano, il passaggio di tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato completamente libero per il restante - facebook.com facebook

L'Iran annuncia la completa riapertura di Hormuz dopo la tregua in Libano. Il prossimo round di trattative Usa-Iran è atteso a Islamabad, probabilmente domenica, riferisce Axios #ANSA x.com