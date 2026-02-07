Domani nella soap spagnola, Martina prende coraggio e chiede a Jacobo di rimandare le nozze. La ragazza non si lascia convincere dalle pressioni di Don Lorenzo e decide di parlare chiara, mettendo in discussione il matrimonio che sembrava ormai certo. La scena promette tensione e confronti diretti tra i personaggi.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Le pressioni di Don Lorenzo sortiscono l'effetto opposto: Martina affronta Jacobo e mette in discussione il matrimonio. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Adriano rischia di essere scoperto da Don Alonso e Curro sfida apertamente Leocadia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 8 febbraio: Martina chiede a Jacobo di rimandare le nozze

Nella puntata di domani della soap spagnola, Martina si impegna nelle trattative con i mezzadri, ma la sua determinazione suscita la gelosia di Jacobo.

Nella puntata di domani della soap spagnola, Martina prende una decisione importante senza consultare Jacobo, mettendo in discussione gli equilibri della coppia.

