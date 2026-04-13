Nell’episodio di domani, Martina inizia un’indagine su Jacobo e Lisandro, sospettando possano essere coinvolti in affari poco chiari. Nel frattempo, Curro si lascia andare tra le braccia di Angela, e Lorenzo prosegue con le sue pressioni psicologiche su Eugenia. La trama si sviluppa attraverso le azioni dei personaggi, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sugli esiti.

Martina sospetta che Jacobo e il Duca Lisandro siano complici in un affare losco. Curro crolla tra le braccia di Angela, mentre Lorenzo continua a torturare psicologicamente Eugenia. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Martina sospetta un legame tra Jacobo e Lisandro, Curro cede alla disperazione tra le braccia di Angela.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 14 aprile, Martina indaga: cosa nascondono Jacobo e Lisandro?

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