1 maggio sull' Etna | Valle del Bove da quota 2000 e Grotta Cassone
Il primo maggio sull’Etna prevede un'escursione fino a 2000 metri di altitudine, con la partenza dalla Valle del Bove. La zona si estende tra le pareti del cratere e la valle stessa, offrendo una visuale ampia sulla conformazione vulcanica. La salita si conclude presso la Grotta Cassone, un punto di interesse noto per le formazioni sotterranee e i percorsi di esplorazione. La giornata si svolge sotto un cielo coperto di nuvole.
Per questo 1 maggio raggiungiamo quota 2000 metri, con lo sguardo che si perde nell’immensità della Valle del Bove. sospeso tra terra e cielo, sospeso tra le nuvole. Percorreremo il sentiero "Schiena dell’Asino", che regala alcuni degli affacci più incredibili sull’Etna. Un trekking immersi nella.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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