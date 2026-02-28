Il terzo portiere della Juventus, noto per le sue qualità, ha giocato solo sei partite finora. La sua frase,

Si fa presto a dire: “Se rinasco, faccio il Pinsoglio. Zero pressioni, stipendio assicurato, vede le partite da vicino.” Calma, direbbe Max. Fare il Pinsoglio è molto più complesso, non è solo essere terzo portiere della Juve. Ok, solo 6 presenze dal 2017, quasi come il leghista Angelucci in Parlamento. Sempre all’ultima di campionato, da maggio in poi. Carletto, come lo chiama Buffon, arriva con il carretto dei gelati. Chiude la stagione, come il bagnino che toglie gli ombrelloni. Ultima presenza, contro il Monza, 644 giorni fa. Ha vinto da seduto, come i piloti di Formula 1: 3 scudetti, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe. Ha guadagnato più in premi che in stipendi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Se rinasco faccio il Pinsoglio". Ma è molto più difficile di quanto si pensi...

L'addio di John Cena ha spiazzato tutti (e significa molto di più di quanto si pensi)Nel wrestling vale un principio scientifico che prima o poi tutti abbiamo studiato a scuola.

Dopo #Yildiz e #Pinsoglio in arrivo il rinnovo di #McKennie. Poi toccherà a ruota a #Locatelli e #Thuram. A parte il numero 10, mi risulta che tutto il reparto d'attacco, dalle "punte" o considerate tali, agli attaccanti esterni, siano considerati "monetizzabili" dalla # x.com

