A San Giorgio a Cremano, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di due persone. Queste sono state messe agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con l’accusa di aver commesso reati di estorsione, rapina e atti persecutori nei confronti di una donna. Le indagini sono state condotte dalla Polizia e dalla Procura di Napoli.

Campi Flegrei, inaugurata l’Area ammassamento soccorsi e risorse di Bacoli. Bene il test sull’allestimento San Giorgio a Cremano: la Polizia di Stato esegue un’ordinanza cautelare nei confronti di due soggetti per estorsione, rapina e atti persecutori Polizia metropolitana di Napoli: sequestrato veicoli carico di rifiuti speciali a Secondigliano, denunciato il conducente Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. Polizia metropolitana di Napoli: sequestrato veicoli carico di rifiuti speciali a Secondigliano, denunciato il conducente San Giorgio a Cremano: la Polizia di Stato esegue un’ordinanza cautelare nei confronti di due soggetti per estorsione, rapina e atti persecutori "Punto!" il Web Magazine è un giornale Fondato nel 2011 da Vincenzo Perfetto e Carmine Sgariglia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - San Giorgio a Cremano: la Polizia di Stato esegue un’ordinanza cautelare nei confronti di due soggetti per estorsione, rapina e atti persecutori

Leggi anche: La Polizia di Stato esegue un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un soggetto

Sant’Antonio Abate, eseguita ordinanza di arresti domiciliari per atti persecutori, revenge porn e tentata estorsioneTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.

Approfondimenti e contenuti su San Giorgio

Temi più discussi: San Giorgio a Cremano, nasce il circolo PER - Per le Persone e la Comunità; San Giorgio a Cremano festeggia Massimo Troisi; San Giorgio a Cremano: ordinanza cautelare nei confronti di due persone; San Giorgio a Cremano: ordinanza cautelare nei confronti di due persone.

San Giorgio a Cremano, estorsione e stalking: arrestati in dueA San Giorgio a Cremano la paura ha finalmente lasciato spazio alla giustizia. Nella mattinata odierna la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con ... lostrillone.tv

San Giorgio a Cremano: la Polizia di Stato esegue ordinanza cautelare per estorsione, rapina e atti persecutoriI fatti contestati risalgono ai mesi di febbraio e marzo 2025 e sarebbero stati commessi a San Giorgio a Cremano ai danni di una donna ... ilgazzettinovesuviano.com

I FATTI - Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, a seguito della denuncia della vittima, in preda alla disperazione per le continue vessazioni e richieste estorsive da parte dei due indagati, hanno portato all’emissione d facebook