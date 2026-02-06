La Polizia di Stato esegue un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un soggetto

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’accusa è di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. L’operazione si è svolta a Casoria, dove gli agenti hanno eseguito il provvedimento contro un soggetto ritenuto coinvolto in attività criminali legate alla mafia.

Custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso: operazione della DDA a Casoria. Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, la Polizia di Stato, in data 5 febbraio 2026, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona gravemente indiziata dei reati di tentato omicidio, nonché di detenzione e porto di armi da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare un’organizzazione camorristica operante nel territorio di Casoria. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - La Polizia di Stato esegue un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un soggetto Approfondimenti su DDA Casoria Napoli: la Polizia di Stato esegue un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto Maxi operazione dei carabinieri: eseguita ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 44 persone La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su DDA Casoria Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza olimpica; ARRIVO DI NUOVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO; Polizia di Stato e Fiera Milano insieme per la cybersicurezza; Torino: la lettera del Capo della Polizia ai poliziotti. Polizia di Stato alle Olimpiadi Milano-CortinaL’Italia si prepara ad ospitare i XXV Giochi olimpici e i XIV Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Dietro atleti e ... iltempo.it Forze dell’ordine, quanti sono gli agenti in servizio in Italia e cosa prevede la leggeLeggi su Sky TG24 l'articolo Forze dell’ordine, quanti sono gli agenti in servizio in Italia e cosa prevede la legge ... tg24.sky.it Un agente di Polizia è stato licenziato dopo aver partecipato come concorrente a Temptation Island senza autorizzazione. A tradirlo sono stati i suoi stessi superiori che, guardando Canale 5, lo hanno riconosciuto davanti al falò: https://fanpa.ge/tEfjx facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.