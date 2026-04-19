Sabato 18 aprile, su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata di Amici 25, che vedrà dieci allievi impegnati in tre sfide e due ballottaggi. La serata si svolgerà nel clima di competizione tra i partecipanti, con l’obiettivo di mantenere o conquistare un posto nel programma. La tensione tra gli allievi si fa più palpabile mentre si avvicina la fase finale del talent.

La quinta puntata del serale di Amici 25 trasporterà il pubblico di Canale 5 in una serata di sfide e musica, sabato 18 aprile, con dieci allievi ancora in lizza per la vittoria finale. Il programma, che ha già l’uscita di Caterina dalla squadra guidata da Zerbi e Celentano, si prepara a un nuovo turno di eliminazioni attraverso tre manche competitive. L’architettura delle squadre e il meccanismo dei ballottaggi. Il percorso verso il traguardo conclusivo si restringe progressivamente, lasciando dieci ragazzi pronti a misurarsi nelle prove tecniche previste dal format. La struttura della competizione vede i partecipanti divisi in tre gruppi distinti, ognuno sotto la guida di un professionista specifico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amici 25: tre sfide e ballottaggi, la tensione sale tra i 10 allievi

Amici 25 - Le tensioni tra Michele, Opi e Plasma

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