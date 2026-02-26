Durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, si sono discussi i risultati della seconda serata e le performance dei protagonisti. Achille Lauro ha attirato molta attenzione sul palco, mentre Pilar Fogliati ha portato un'energia diversa. La manifestazione ha raggiunto un pubblico di oltre 9 milioni di persone, con un’ampia copertura televisiva. La terza serata prevede l’intervento di Irina Shayk, che ha condiviso alcune anticipazioni.

Nel mezzo del cammin di Sanremo 2026, in conferenza stampa si commenta la seconda serata, con Achille Lauro star e Pilar Fogliati che ha dato una bella scossa, Sanremo 2026 è stata vista da 9 milioni 53mila con il 59.5 percento. Rispetto al debutto, lo share è salito di un punto e mezzo: «Siamo cresciuti e continuiamo a pedalare», commenta Carlo Conti. E si guarda all’atto terzo: stasera c’è la prima diva internazionale Irina Shayk. E ci sarà il primo verdetto del 76mo Festival della canzone italiana: chi sarà la Nuova Proposta vincitrice tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci? Irina Shayk, splendida già dalla mattina, fa il suo ingresso in sala stampa in abito sottoveste e si rivolge al conduttore: «Carlo, ho sentito tantissimo parlare di te e del festival! Sono felice e onorata». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sanremo 2026, la star della terza serata è Irina Shayk. Ecco che cosa ha raccontato ai giornalisti e il programma di giovedì 26

Irina Shayk: “Mia madre è stata insegnante di musica, da piccola suonavo il piano. Mia madre ha sempre amato molto Adriano Celentano, Laura Pausini, Mina, Anna Oxa. Sono molto felice di essere qui” #Sanremo2026 x.com

Carlo Conti guida la terza serata con Laura Pausini, Gianluca Gazzoli, Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Attesa per ascolti e conferenza stampa, mentre i bookmaker premiano il rapper e Masini. Picchi record ieri con Pilar Fogliati e Lillo - facebook.com facebook