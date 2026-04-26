Marco Bocci, attore italiano nato nel 1976, è noto per le sue interpretazioni in cinema, fiction e teatro. È sposato con l’attrice Laura Chiatti, con cui ha due figli, Enea e Pablo. Recentemente, Bocci ha affrontato una malattia che ha richiesto attenzione e cure, una vicenda che ha coinvolto anche la sua famiglia. La sua vita privata e le sue battaglie personali sono state spesso al centro dell’attenzione mediatica.

La figura di Marco Bocci continua ad affascinare il pubblico non solo per la sua carriera tra cinema, fiction e teatro, ma anche per la storia personale che negli ultimi anni lo ha messo davanti a una sfida inattesa. L’attore umbro, amatissimo per ruoli intensi e personaggi diventati iconici, ha raccontato più volte come una malattia improvvisa abbia modificato il suo modo di vivere e di lavorare, costringendolo a rallentare e a guardare la realtà con occhi diversi. Accanto a lui, in questo percorso, c’è la moglie Laura Chiatti, con cui ha costruito una famiglia solida e molto amata dal pubblico, grazie anche alla presenza dei figli Enea e Pablo, nati a distanza di un anno l’uno dall’altro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Marco Bocci: età, la moglie Laura Chiatti, figli Enea e Pablo e la malattia che lo ha segnato

Notizie correlate

Marco Bocci e l’amore per la moglie Laura Chiatti, dopo 12 anni: “Mi ha chiesto il divorzio il giorno dopo il matrimonio”Sono passati 11 anni da quando Marco Bocci e Laura Chiatti sono convolati a nozze.

Chi è Marco Bocci, la malattia e la sua vita oggi: famiglia, figli e curiositàMarco Bocci è un noto attore di cinema, teatro e Tv, nonché regista, sceneggiatore e autore.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Marco Bocci: la malattia e l’amore per la famiglia a ‘Verissimo’; Marco Bocci ospite a Verissimo domenica 26 aprile; Marco Bocci, la villa a Perugia: il salone open space, la vasca da bagno nera, la palestra privata e la postazione da dj; Perugia, festa per la nuova sede Centralcar con Marco Bocci e Laura Chiatti -.

Chi è Marco Bocci, tutto sull’attore umbro: età, vita privata, malattia e carrieraMarco Bocci è un noto attore di cinema, teatro e Tv, nonché regista, sceneggiatore e autore. Vediamo insieme di conoscerlo meglio, è sposato? Ha figli? novella2000.it

Chi è Laura Chiatti, moglie di Marco Bocci? | Dal loro amore sono nati i due figli Enea e PabloLaura Chiatti e Bocci, l'amore nato nel 2014: dalla loro relazione sono nati i figli Enea e Pablo ... ilsussidiario.net

Can Yaman e Marco Bocci incantano Palermo: le stelle del cinema si raccontano all’On Air Festival Si è conclusa ieri, 25 aprile, la terza edizione dell’On Air Festival, la kermesse che ha trasformato Palermo nell’epicentro del dialogo tra grande cinema e i - facebook.com facebook