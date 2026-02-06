Inaugurato il nuovo sistema radiologico Rx polifunzionale | Un grande investimento per questa comunità

Questa mattina all’ospedale Angioloni di San Piero in Bagno è stato inaugurato il nuovo sistema radiologico Rx polifunzionale. Un investimento di quasi 300mila euro, finanziato con fondi del Pnrr, che permette di migliorare e ampliare il servizio di Radiologia. L’installazione è stata accolta con soddisfazione da parte della direzione e dei medici, pronti a offrire una diagnosi più precisa e puntuale ai pazienti della zona.

All’ospedale Angioloni di San Piero in Bagno è stato ufficialmente inaugurato oggi il nuovo Sistema radiologico Rx Polifunzionale entrato in funzione grazie a un investimento di quasi 300mila euro, sostenuto con fondi Pnrr, che va a rinnovare e potenziare il servizio di Radiologia.La nuova.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su San Piero in Bagno Inaugurato il nuovo Palatour di Bitritto: teatro polifunzionale da 2mila posti Grisì, inaugurato il nuovo ufficio postale: dopo i lavori torna un punto di riferimento per la comunità La frazione di Grisì a Monreale riavrà un punto di riferimento per i residenti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su San Piero in Bagno Argomenti discussi: Potenziata la Radiologia dell’Ospedale Angioloni di San Piero In Bagno; Sanità, al San Giovanni inaugurato il nuovo pronto soccorso; Inaugurato all'Ospedale Niguarda il nuovo Pronto Soccorso Generale e il Pronto Soccorso Olimpico; Famiglia Cooperativa Val di Fiemme: inaugurato il Coop Trentino tutto nuovo a Tesero. Auto, inaugurato il nuovo Centro Revisioni regionaleIl Centro revisioni regionale si è rifatto il look e dopo l'inizio dei lavori nel 2024 oggi si presenta totalmente rinnovato e in grado di soddisfare le imprese e i cittadini. (ANSA) ... ansa.it Inaugurato il nuovo reparto di Radiologia a Latisana, Riccardi: «Gli ospedali spoke devono crescere»Inaugurato il nuovo reparto di Radiologia a Latisana: investimenti, tecnologie avanzate e nuova organizzazione sanitaria. nordest24.it QUESTURA DELLA SPEZIA: INAUGURATO IL NUOVO SPORTELLO IMMIGRAZIONE Area rinnovata dedicata all’utenza straniera: sei sportelli, sala d’attesa coperta e archivi digitalizzati. Leggi qui: https://m.gazzettadellaspezia.com/news/post/172328 facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.