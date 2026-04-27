La Pallacanestro Massa si impone a Porcari

La Pallacanestro Massa ha ottenuto una vittoria a Porcari nella fase regionale 3, chiudendo la seconda parte del campionato con risultati positivi. La squadra ha concluso la partita in crescita, rafforzando la propria posizione in vista dei play off. La sfida si è conclusa con un successo per la formazione di Massa, che ha dimostrato determinazione sul campo.

Chiusura della seconda fase della divisione regionale 3 con il botto per la Pallacanestro Massa che passa anche a Porcari e chiude in crescendo in vista dei play off. La squadra di coach Marco Pedrini (vice Luca Canciello) si impone 57-69 (parziali 16-18, 30-31, 48-46) al termine di una partita equilibrata e anche un po’ sofferta, risolta solo nell’ultimo quarto. Per 30 minuti i lucchesi non mollano e il vantaggio dei massesi è di una manciata di punti al primo intervallo (+2) e di +1 a metà gara (parziale secondo tempino 14-13). Nella terza frazione i locali passano anche davanti (parziale 18-15) ma è nell’ultimo tempino che gli ospiti serrano la difesa e hanno l’allungo (9-23) che risolve a loro favore la partita con un +12 finale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Pallacanestro Massa si impone a Porcari Notizie correlate Basket, niente da fare per la Pallacanestro Femminile Pisa, a Porcari in serie CPisa, 13 aprile 2026 – Netta sconfitta della Pallacanestro Femminile Pisa, nell’ultima giornata della regular season del campionato di serie C, sul... Basket, la Pallacanestro Femminile Pisa gioca a Porcari per il terzo posto, in serie CPisa, 9 aprile 2026 – Ultimo atto della regular season per la Pallacanestro Femminile Pisa che, già certa da tempo di partecipare ai play-off,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Pallacanestro Massa si impone a Porcari; Happy Basket '07 Progressso Castelmaggiore - Lusa Basket Massa 61-66 (22-14; 35-29; 47-53; 61-66); Basket, Nella Divisione regionale 3. Massa riduce a 2 lunghezze il ritardo dalla vetta. Audax ai playoff se batte la Libertas Lucca; Basket Serie D, Raggisolaris Academy rimonta e batte Massa Lombarda ai supplementari. La Pallacanestro Massa si impone a PorcariChiusura della seconda fase della divisione regionale 3 con il botto per la Pallacanestro Massa che passa anche a ... lanazione.it Basket, Nella Divisione regionale 3. Massa riduce a 2 lunghezze il ritardo dalla vetta. Audax ai playoff se batte la Libertas LuccaLa Pallacanestro Massa travolge i Warriors di Lucca (+41) e approfitta dell’inaspettato passo falso della imbattuta capolista Calcinaia per ... lanazione.it Una partita dai due volti e dal finale ad alta tensione premia la Raggisolaris Academy, che si aggiudica il derby contro la Lusa Basket Massa Lombarda per 105-99 dopo un tempo supplementare, al termine di una gara ricca di ribaltamenti - facebook.com facebook