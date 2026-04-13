Basket niente da fare per la Pallacanestro Femminile Pisa a Porcari in serie C

La Pallacanestro Femminile Pisa ha perso l’ultima partita della regular season di serie C, giocata in trasferta contro il Basket Femminile Porcari. La sfida si è conclusa con un risultato che ha sancito la sconfitta per la squadra pisana. La partita si è svolta il 13 aprile 2026 e ha visto le due formazioni affrontarsi in una gara disputata sul campo delle rivali di Porcari.

Pisa, 13 aprile 2026 – Netta sconfitta della Pallacanestro Femminile Pisa, nell’ultima giornata della regular season del campionato di serie C, sul campo delle tradizionali rivali del Basket Femminile Porcari. In quello che era uno spareggio per la terza posizione ai play-off, già da tempo raggiunti dalle due formazioni, le ragazze di coach De Filippis, mai entrate in partita, chiudono così al quarto posto e affronteranno in semifinale la PF Firenze che ha concluso al comando, grazie ai migliori scontri diretti ottenuti con la Virtus Siena. . LA CRONACA – Il match inizia con un eloquente 16-2 per la squadra di casa, nei primi cinque minuti, con Pisa incapace di arginare le folate offensive di Bartoli e compagne, abili a tessere il solito pressing asfissiante a tutto campo, ed in grandi difficoltà in fase d’attacco.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, niente da fare per la Pallacanestro Femminile Pisa, a Porcari in serie C Basket, la Pallacanestro Femminile Pisa gioca a Porcari per il terzo posto, in serie CPisa, 9 aprile 2026 – Ultimo atto della regular season per la Pallacanestro Femminile Pisa che, già certa da tempo di partecipare ai play-off,... Basket, la Pallacanestro Femminile Pisa supera Grosseto, in serie C, e blinda i play-offPisa, 15 marzo 2026 – Con coach De Filippis in tribuna per scontare la prima delle due giornate di squalifica, ben sostituito dal secondo Foglia, e...