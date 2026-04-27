La palestra delle medie di Carpaneto torna agibile

A gennaio si è verificata una rottura all’impianto di riscaldamento della palestra delle scuole medie di Carpaneto, causata dall’età avanzata delle apparecchiature, installate negli anni ’80 insieme alla struttura stessa. Dopo interventi di riparazione, l’impianto è stato ripristinato e la palestra è tornata nuovamente a disposizione degli studenti. La riapertura permette di utilizzare nuovamente gli spazi per attività sportive e ricreative.

Nello scorso mese di gennaio si è verificata una rottura all’impianto di riscaldamento della palestra delle scuole medie di Carpaneto, dovuta alla vetustà delle apparecchiature, risalenti agli anni ’80 e quindi coeve alla realizzazione della struttura. Il guasto ha purtroppo reso temporaneamente.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Riapertura trionfo: strada 83 torna agibile dopo maltempo devastanteLa strada provinciale 83 nel Vibonese riapre dopo i disagi causati dal maltempo La strada provinciale 83, nel tratto tra Daffinacello e Parghelia, è... Torna il Latino alle Medie: con insegnanti qualificati e orientato allo studio delle radici linguistiche. I suggerimenti del MinisteroTra le novità più discusse delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui ieri... Contenuti e approfondimenti Palestra comunale: ripresi i lavori, studenti delle medie alla bocciofilaSono ripresi i lavori di riqualificazione della palestra comunale. La struttura non sarà quindi più accessibile agli studenti delle scuole medie e agli atleti delle associazioni sportive. Parla il ... laprovinciapavese.gelocal.it Valle dell'Aniene, ritardi nei lavori delle scuole: a Subiaco la palestra delle medie è un cantiere, ad Arcinazzo tutto fermo da 7 anniNell’alta Valle dell’Aniene, a nord est di Roma, la scuola parte con luci ed ombre. A Subiaco la palestra della scuola media è ancora un sogno. Dopo la chiusura dell’infanzia a Marano Equo, si apre ... ilmessaggero.it