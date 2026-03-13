Torna il Latino alle Medie | con insegnanti qualificati e orientato allo studio delle radici linguistiche I suggerimenti del Ministero

Il Ministero ha annunciato il ritorno del latino nelle scuole medie, con insegnanti qualificati e un focus sullo studio delle radici linguistiche. Tra le novità delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, è stata inclusa l’introduzione del Latino come parte dell’educazione linguistica nella scuola secondaria di primo grado.

Tra le novità più discusse delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui ieri il Ministero ha comunicato il regolamento c’è l’introduzione del Latino per l’educazione linguistica (LEL) nella scuola secondaria di primo grado. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il latino fa scappare gli studenti? Il liceo classico continua a perdere iscrittiLe iscrizioni agli istituti superiori confermano una tendenza ormai strutturale: gli indirizzi con il latino arretrano, quelli senza crescono. Non è solo una questione di numeri, ma di immaginario cul ... panorama.it

SCUOLA/ Latino alle medie, l’esperienza di una freschezza intellettuale senza paragoniLatino nella scuola media: un’occasione per accendere l’entusiasmo dei ragazzi, basta mettersi in gioco e trovare la chiave giusta. Farlo tocca ai docenti Ho seguito con un certo fastidio il dibattito ... ilsussidiario.net

